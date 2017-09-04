Смольный выплатит инвестору ЗСД 4,1 млрд в 2018 году

Комитет Смольного в 2018 году заплатит инвестору ЗСД ООО "Магистраль Северной столицы" 4,1 миллиард рублей. Об этом говорили на нулевых чтениях бюджета.

Стало известно, сколько Комитет по инвестициям заплатит ООО "Магистраль Северной столицы" (инвестор Западного скоростного диаметра). В 2018 году город выплатит недостающие доходы в размере 4,1 миллиарда рублей. Эту сумму назвал на нулевых чтениях бюджета первый зампред комитета Дмитрий Синкин.

Озвученная цифра составляет почти весь согласованный на данный момент бюджет на 2018 год. Синкин напомнил, что город должен доплачивать инвестору недостающие доходы по установленному соглашению. При этом в 2017 году сумма была больше – около пяти миллиардов рублей. По основному соглашения Смольный будет выплачивать магистрали Северной столицы до 2019 года.

До конца 2017 года город заключит дополнительное соглашение на строительство трех новых съездов. Строительство будет вестись в районе Белоострова, Шуваловского проспекта и Шкиперского протока. Инвестор вложит около семи миллиардов рублей.

Видео: Instagram / koskelainensax