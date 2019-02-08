Петербург стал вторым в среди российских городов – отправителей заказов по почте

Согласно данным, предоставленным специалистами СДЭК, Петербург занял второе место среди российских городов по количеству отправленных посылок за первые шесть месяцев 2024 года. На долю Северной столицы пришлось 8% всех отправлений, пишет издание "КоммерсантЪ-СПб".
За первое полугодие 2024 года было отправлено более 56,5 миллионов посылок, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по объему отправлений стала Москва с показателем 39%, за ней следует Петербург. Далее идут Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, на каждый из которых приходится по 2% отправлений.
За первую половину текущего года из-за границы в Россию было отправлено более 1,3 миллиона заказов, а из России за рубеж – около 784 тысяч посылок.
Ранее мы сообщили о том, что дефицит площадей для новых предприятий возник в Петербурге.
Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)
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