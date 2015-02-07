Петербург объявил конкурс на лучшего работодателя в сфере трудовой миграции

Конкурс проводится по двум номинациям, победителей наградят на Форуме труда в Экспофоруме

С 16 марта по 6 апреля в Петербурге открывается приём заявок на соискание премии "Лучший работодатель Санкт-Петербурга в сфере трудовой миграции". Участниками могут стать компании, зарегистрированные в Северной столице и привлекающие иностранную рабочую силу не менее трёх лет, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Петербург — крупный экономический и промышленный центр. Здесь трудятся специалисты из разных стран. Для нас важно, чтобы работодатели выстраивали работу с иностранными сотрудниками на основе законности, уважения и ответственности. Поддерживая такие компании, мы формируем цивилизованный рынок труда и укрепляем кадровый потенциал города. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Премия направлена на поддержку компаний, которые создали прозрачную и ответственную систему взаимодействия с иностранными работниками, соблюдают требования российского законодательства и обеспечивают безопасные условия труда . Организатором конкурса выступает Центр трудовых ресурсов Петербурга .

Конкурс проводится по двум номинациям: "Лучший работодатель в сфере трудовой миграции по работе без нарушений в сфере охраны труда и случаев травматизма"; "Лучший работодатель в сфере трудовой миграции по работе с наилучшими условиями труда" .

В каждой номинации определят одного победителя и двух призёров. Их выберет конкурсная комиссия на основе оценки условий труда, уровня социальной поддержки работников, системы охраны труда и программ профессионального развития .

Итоги конкурса подведут 9 апреля в рамках X Международного Форума труда на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Там же состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии.

Фото: Смольный