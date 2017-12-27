Петербург обогнал Москву по темпу роста цен на квартиры

Аналитики узнали, что с 2016 по 2017 год в Петербурге цены на жилье выросли больше, чем в Москве.

С третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017 Петербург неожиданно обогнал Москву по индексу прироста цен на жилье. Если в столице он упал на 2,2%, то в Северной столице вырос на 3,9%. об этом сообщают аналитики компании Knight Frank.

В мировом рейтинге Петербург оказался на 82 месте, а Москва – на 135-ом.

Первое место в списке у Рейкьявика. В Исландии жилье за год подорожало на 21,3%. Турецкий Измир был на втором месте, с приростом в 19,8%. Замыкает тройку канадский Гамильтон с приростом в 19,5%.

В рейтинге Global Residential Cities Index (GRCI) используют данные о средних ценах на жилье на основе официальных данных в местных валютах.