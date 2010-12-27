Петербург и Крым будут развивать отношения в сфере туризма

Такая договоренность была достигнута на встрече вице-губернатора Петербурга Александр Говорунова и главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Петербург и Крым намерены развивать отношения в сфере туризма. Такая договоренность была достигнута на встрече вице-губернатора Петербурга Александр Говорунова и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом сообщает "78".

Также чиновники обсудили сотрудничество в других областях.

"Достигнута договоренность об активизации сотрудничества в сфере туризма. На новый уровень выходит взаимодействие с области информатизации", — сказано в сообщении пресс-службы петербургской администрации.

В текущем году Северная столица передаст Крыму автоматизированную систему мониторинга работы дорожной уборочной техники. Петербургские специалисты также помогут рабочей группе, осуществляющей программу "Цифровой Крым". Помимо этого, Петербург и Крым продолжат проект "Книжные аллеи".

Эти предложения войдут в новое соглашение о сотрудничестве регионов и в "дорожную карту".