Петербург и Калининград хотят создать своего паромного оператора

Санкт-Петербург и Калиниград планируют создать регионального паромного оператора.

Санкт-Петербург и Калининград могут создать паромного оператора. Об этом заявил коммерческий директор порта "Морской фасад" Алексей Панфилов.

По словам Панфилова, в настоящее время идет обсуждение создания совместного предприятия. Однако пока еще неизвестно в каких долях в него войдут Петербург и Калининград. Первоначальный вклад в проект оценивается в 600 млн рублей. На эту сумму будет совершенно приобретение первого судна, а также средства пойдут на раскрутку проекта.

Уточняется, что линия начнет действовать в 2019 году А в 2020 году добавится порт Пионерский, строительство которого идёт в Калининграде. Планируется, что компания будет перевозить около 50 тысяч пассажиров в год и 30 тысяч TEU грузов.