Петербург готовит новый мюзикл "Дон Жуан"

Зрители увидят постановку 6 апреля в "Мюзик-Холле".

Роль Дон Жуана исполнит Иван Ожогин — актёр, сыгравший в большинстве популярных российских мюзиклов ("Бал вампиров", "Мастер и Маргарита", "Онегин"). В постановке также участвуют Алика Смехова в роли Пилар и Оскар Кучера в роли Исполнителя.

Либретто мюзикла написал Борис Комаров, а музыку - Андрей Пурчинский.

По словам режиссера Артёма Каграманяна, он представит совсем другого Дон Жуана: зрители увидят не просто историю бабника, о которой и так все знают, а человека, уставшего от собственной славы. Это будет трагикомедия.

Ранее мы сообщили, что в театре имени Комиссаржевской покажут спектакль по мотивам произведения румынского автора Матея Вишнека.

Фото: ВКонтакте