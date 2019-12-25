Власти Петербурга дополнительно закупили около 2 млн медицинских масок

Беглов заявил, что дефицит — искусственный и работает на руку спекулянтам.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что Власти Петербурга дополнительно закупил около 2 млн медицинских масок. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Беглов заявил, что дефицит медицинских масок в городе создан искусственно и работает на руку спекулянтам. Также градоначальник напомним, что это средство защиты не является панацеей. По мнению губернатора, лучшая профилактика коронавируса — самоизоляция.

В настоящее время Смольный ведет переговоры с предприятиями по производству масок.

Ранее мы сообщали о том, что в Боткина из-за нехватки мест пациентов кладут в коридоре.

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