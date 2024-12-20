В Кремле указали на противодействие Москвы недружественным шагам Запада.

Возможные санкции "Большой семерки" (G7) против российской нефтяной отрасли неизбежно ударят по их же инициаторам и создадут риски для стабильности на международных рынках. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле прокомментировали данные о том, что "Группа семи" обсуждает варианты по усилению ценовых ограничений на российскую нефть.

Будут, безусловно, определенные риски для стабильности на международных энергетических рынках. Это неизбежно произойдет, что ударит по тем странам, которые принимают такие решения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков считает, что у Зеленского "нервы не выдерживают".

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ