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Песков считает, что у Зеленского "нервы не выдерживают"

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В Кремле напомнили о словах Зеленского в адрес премьера Венгрии.

Недипломатичные выражения лидера киевского режима Владимира Зеленского в грубой форме в адрес мировых политических лидеров связаны с его эмоциональной перегрузкой. Такое мнение выразил в беседе с журналистом из ВГТРК Павлом Зарубиным официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля объяснил ситуацию корреспонденту по завершению прямой линии с главой государства, которая состоялась накануне днем. Таким образом чиновник оценил резкие слова Зеленского с отказом от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заключить перемирие с Москвой на время рождественских и новогодних праздников.

К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. Сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Нервы не выдерживают. Отсюда такое хамство - даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

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Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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