Песков: следствие по делу о гибели генерала Кириллова работает эффективно

По его словам, многое уже стало известно.

Следствие по делу о гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова работает эффективно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, многое уже стало известно по тому, как идет следствие. Песков отметил, что уже очевидны заказчиками убийства Кириллова.

Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Путин продолжает готовиться к прямой линии.

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