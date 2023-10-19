Песков: Путин продолжает готовиться к прямой линии

Президент РФ Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера. Песков отметил ,что Путин получает данные от кабмина касательно прямой линии, которая состоится завтра, 19 декабря.
Президент работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил об отсутствии окончательных решений по базам РФ в Сирии.
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