Песков: Путин продолжает готовиться к прямой линии

По его словам, глава государства работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера.

Президент РФ Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера. Песков отметил ,что Путин получает данные от кабмина касательно прямой линии, которая состоится завтра, 19 декабря.

Президент работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил об отсутствии окончательных решений по базам РФ в Сирии.

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