Песков заявил об отсутствии окончательных решений по базам РФ в Сирии

В Кремле ответили на вопрос, какое решение могут принять в отношении российских военных баз в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии окончательных решений по российским базам в Сирии. Об этом он сообщил журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, какое решение могут принять в отношении российских военных баз в регионе. Песков отметил, что на данный момент окончательных решений на этот счет нет.

Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что РФ добивается не перемирия, а долгосрочного мира на Украине.

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