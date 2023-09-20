Песков заявил об отсутствии окончательных решений по базам РФ в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии окончательных решений по российским базам в Сирии. Об этом он сообщил журналистам.
В Кремле ответили на вопрос, какое решение могут принять в отношении российских военных баз в регионе. Песков отметил, что на данный момент окончательных решений на этот счет нет.
Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что РФ добивается не перемирия, а долгосрочного мира на Украине.
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все