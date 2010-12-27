Песков назвал российских правоохранителей более лояльными по сравнению с американскими

Также пресс-секретарь главы государства напомнил, то бросать пластмассовый стаканчик в сотрудника полиции - это нарушение закона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал действия сотрудников полиции во время несанкционированных акций в Москве на встрече со студентами Высшей школы экономики. Часть беседы была опубликована в социальных сетях.

На встрече вспомнили о том, что молодой человек в Москве бросил стаканчик в правоохранителя. Песков заявил, что за такие действия в "Америке застрелили бы выстрелом в голову", в то время как в России "может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут". По словам пресс-секретаря, бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии - это незаконно.

Также Песков ответил на вопрос о Егоре Жукове, который обвиняется в участии в массовых беспорядках. Представитель Кремля сообщил, что молодой человек "ни в чем не виновен и никто его не осуждал".

"И, конечно, мы все хотим, чтобы каждый человек, который под следствием, оказался невиновен. Мы все этого хотим, это абсолютно нормально. И давайте мы просто пожелаем, чтобы вот эта вот вся история у него закончилась с минимальным ущербом", - - сказал пресс-секретарь главы государства.

Фото: kremlin.ru