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Чужой пёс укусил петербуржца за интимное место
Сегодня, 16:12
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Чужой пёс укусил петербуржца за интимное место

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Собаку натравил на него неизвестный.

Молодой житель Калининского района Санкт-Петербурга обратился за медицинской помощью после укуса собаки, натравленной на него неизвестным. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Согласно информации агентства, 30 декабря в 5:40 утра 22-летний житель Санкт-Петербурга обратился в травмпункт с необычной травмой. Медики диагностировали у пострадавшего укушенные раны интимного места.

По словам молодого человека, инцидент произошёл около 4:50 на проспекте Луначарского. Неизвестный мужчина натравил на него собаку, которая вцепилась зубами в паховую область. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства и причину конфликта.

Ранее Piter.TV сообщал, что в  квартире на Варшавской нашли тела двух женщин.

Фото: Piter.TV

Теги: натравил собаку, пес укусил, укус за интимное место
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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