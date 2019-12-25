Первому в России военному медику вручили медаль Луки Крымского за борьбу с коронавирусом

Мужчина получил награду в соответствии с указом президента России.

В среду, 30 декабря, в Петербурге прошла торжественная церемония вручения медали Луки Крымского врачу медицинского взвода мотострелковой бригады старшему лейтенанту медицинской службы Исламу Байрамбекову, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Байрамбеков стал первым военным медиком, которого удостоили этой награды за борьбу с COVID-19. Специалист получил награду в соответствии с указом президента России. Отмечается, что врач проявил высокий профессионализм в ходе мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса.

Награду получили и другие военные медики.

В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3764 человек.

Фото: пресс-служба ЗВО