Первомайский Совет депутатов стал лучшим в области

Награды победителям вручили спикер областного парламента Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Владимир Радкевич (оба - "Единая Россия").

Глава МО "Выборгский район" отмечен благодарностью за лучшую организационную работу среди муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Первомайский Совет депутатов принял участие в конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов власти, который проводит Законодательное собрание Ленинградской области. По итогам конкурса, которые были подведены 29 мая, Первомайский Совет депутатов занял первое место среди муниципальных образований сельских поселений.

Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области парламент проводит уже в 12-й раз.

Организатором конкурса отмечено, что наиболее высокая доля участия поселений в Конкурсе у Выборгского, Лодейнопольского, Всеволожского, Кингисеппского районов.

Из 199 сельских и городских поселений Ленинградской области принимали участие в Конкурсе 101 поселение, или 51%.

Благодарностью отмечена работа глав Выборгского, Волосовского, Всеволожского, Гатчинского, Лодейнопольского, Кингисеппского, Приозерского, Тосненского муниципальных районов, которые организовывают активное участие своих муниципальных образований в ежегодном Конкурсе.

В первом этапе Конкурса (муниципальном) по итогам 2018 года приняло участие 30 муниципальных образований Ленинградской области.



Во втором этапе (областном) - 41 муниципальное образование Ленинградской области (в прошлом году 44).

Награды победителям вручили спикер областного парламента Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Владимир Радкевич (оба - "Единая Россия").

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО