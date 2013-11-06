На Первом канале стартовал показ нового сериала "За первого встречного"

Главные роли исполнили Равшана Куркова и Александр Пашков.

В понедельник, 8 февраля, на Первом канале состоялась премьера нового сериала "За первого встречного" с Равшаной Курковой и Александром Пашковым в главных ролях.

Сюжет строится вокруг девушки Саши Савельевой. Любимая дочь богатого бизнесмена собралась замуж. Накануне свадьбы Саша застает своего жениха Андрея в объятиях другой женщины и, решая отомстить изменнику, выходит замуж за первого встречного. Им оказывается водитель Сергей.

Кроме Равшаны Курковой и Александра Пашкова в сериале сыграли Андрей Бурковский, Георгий Мартиросян, Ольга Кузьмина и др. Всего запланирован выход 12 серий.

Ранее мы писали, что в Москве состоялась премьера комедии "Родные" с Буруновым в главной роли.

Видео: YouTube / Первый канал