Первый этап реконструкции Гореловского путепровода завершен

В ближайшее время начнется второй этап работы.

В Красносельском районе рабочие завершили первый этап реконструкции Гореловского путепровода. Об этом сообщают представители КРТИ. По данным чиновников, на трассе "Нарва" появились две новые опоры, а также смонтированные пролетные строения над железнодорожными путями. Подрядчик уложил асфальт и создал армогрунтовые насыпи и подпорные стенки к проспекту Ленина.

Специалисты рассказала, что теперь у правого края путепровода обустроен тротуар для пешеходов, обеспечено уличное освещение, а также временная дорожная разметка для удобного передвижения по участку. На территории установлен декоративный 17-метровый пилон-стрела. Второй такой же объект будет создан при выполнение плана второго этапа. Парные стрелы будут держать вверху гербы Красного села и МО "Горелово".

Напомним, что в рамках следующего этапа работники демонтируют детали существующего путепровода. Затем будут созданы опоры и пролетное строение. Благодаря этому власти хотят расширить дорогу на четыре полосы.

Фото: Pixabay.com