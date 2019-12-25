Первые наземные четвероногие появились на Земле 390 млн лет назад

Ученые из Гарвардского университета выяснили, когда появились первые наземные четвероногие животные. Стало также известно, что тетраподы приобрели несколько новых адаптивных черт, которые позволили позвоночным жить на суше и эволюционировать ускоренными темпами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.
Для точной оценки времени и темпов анатомической эволюции во время появления тетраподов ученые использовали данные по окаменелым останкам и отпечаткам следов ранних позвоночных животных, а также применили байесовский метод. Выяснилось, что наземные четвероногие появились 390 млн лет назад.
Стало известно также, что высокими темпами эволюции отличались эволюционные линии, которые привели к появлению первых тетраподов.
Фото: pixabay
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