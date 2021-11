Первые континенты на Земле появились на 700 лет раньше, чем считалось

С появлением суши запустились процессы, сделавшие Землю более благоприятной для проживания.

Ученые из Университета Монаша в Австралии изучили горные породы и пришли к выводу, что на Земле первые континенты показались из океана на 700 лет раньше, чем считалось. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи взяли пробы из отложений в Сингбхуме, после чего извлекли из них крошечные кристаллы минерала циркона. Анализ показал, что им более 3,3 млрд лет. Таким образом, такой же возраст у всех материков на планете. По мнению ученых, процесс поднятия пород произошел на фоне тектонической активности на ранних этапах развития Земли.

Отмечается, что при появлении суши на Земле запустились процессы, сделавшие планету более благоприятной для проживания.

Фото: pixabay