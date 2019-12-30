Опубликованы первые кадры сериала "Стража" по Терри Пратчетту

Премьера сериала запланирована на 2020 год.

Телеканал BBC America показал первые кадры из сериала "Стражи" ,снятого по мотивам произведений писателя Терри Пратчетта.

Сюжет проекта рассказывает о жизни вымышленного города Анк-Морпорк, где за преступления не наказывают по закону. Здесь обитают люди и расы со всего Плоского мира. Все они не просто сосуществуют, но и борются за свои права и равенство при приёме на работу. И только Ночная стража следит за порядком в этом гигантском кипящем котле нечистот.

Главные роли в сериале сыграли Ричард Дормер, Адам Хагилл, Джо Итан-Кент, Марама Корлетт, Лара Росси и Сэм Адевунми. Премьера "Стражи" запланирована на 2020 год.

Фото: BBC America