  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первая смена летнего реставрационного лагеря начнется в Приозерском районе 27 июня
Сегодня, 22:39
47
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Первая смена летнего реставрационного лагеря начнется в Приозерском районе 27 июня

0 0

Летний лагерь для студентов-архитекторов откроется в Ленобласти.

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области и Всероссийское общество охраны памятников истории объявили о создании первого реставрационного летнего лагеря для студентов-архитекторов из ВУЗов Санкт-Петербурга. Первая смена начнется в Приозерском районе Ленобласти 27 июня и закончится 4 июля. 

Добровольцам предстоит поработать над теорией и практикой реставрационных работ кирх Карельского перешейка. Также их ожидают лекции специалистов, работающих с объектами культурного наследия, экскурсии от членов профессионального архитектурно-реставрационного сообщества, круглые столы и исследования кирх Какисалми, святого Иоанна Кауккола, приходов Ряйселя и Вуоксенранта. 

"Волонтеры культуры" действуют в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Кирха или кирка - германское название лютеранских культовых сооружений, иначе говоря - церквей. 

Ранее в деревне Заозерье Подпорожского района началось восстановление отреставрированной часовни Петра и Павла - памятника деревнянного зодчества 18 века. 

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: вуоксенранта, какисалми, кирхи карельского перешейка, ленобласть, летний лагерь, практика для архитекторов, приозерский район, реставрационная смена, ряйселя
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии