Первая очередь парка электробусов "Ржевка" будет введена в сентябре

Работы будут проходить в четыре этапа. Планируется завершить строительство парка в следующем году, а благоустройство территории — в 2026 году.

Первую очередь парка электробусов в производственной зоне "Ржевка" в Красногвардейском районе откроют в сентябре. Об этом на стратегической сессии "Цифровизация транспортной отрасли Санкт-Петербурга" заявил генеральный директор СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин, пишет издание "Ведомости Северо-Запад".

Работы будут проходить в четыре этапа. Планируется завершить строительство парка в следующем году, а благоустройство территории — в 2026 году. Максимальная вместимость парка составит 385 электробусов: 28 из них ("Сириус") поставит вологодский производитель "Транс-Альфа". Стоимость контракта составляет 968,7 млн рублей. Новые электробусы будут курсировать в четырех районах: Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Приморском.

Основное отличие "Сириуса" заключается в том, что это электробус полного цикла, у которого нет промежуточных зарядов, и он может курсировать по маршруту в течение всего дня. Пробег электробуса составляет 240 км. Это единственный электробус, который не использует никаких дополнительных дизельных установок.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге протестируют технологию оплаты проезда с помощью сервиса геолокации.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков