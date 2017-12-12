Переходы на станции "Спасская" и "Сенная", а также станция метро "Садовая" закрылись по техническим причинам вечером 12 декабря.
Указанные станции стали недоступны для пассажиров в 17.32.
Проводится проверка.
Видео: ВКонтакте/Александр Земский
Сегодня, 18:04
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Станция "Садовая" и переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрыты
Вечером 12 декабря переход на станции "Спасская" и "Сенная" закрыты.
Переходы на станции "Спасская" и "Сенная", а также станция метро "Садовая" закрылись по техническим причинам вечером 12 декабря.