Станция "Садовая" и переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрыты

Вечером 12 декабря переход на станции "Спасская" и "Сенная" закрыты.

Переходы на станции "Спасская" и "Сенная", а также станция метро "Садовая" закрылись по техническим причинам вечером 12 декабря.



Указанные станции стали недоступны для пассажиров в 17.32.



Проводится проверка.





Видео: ВКонтакте/Александр Земский

