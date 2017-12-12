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Станция "Садовая" и переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрыты

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Вечером 12 декабря переход на станции "Спасская" и "Сенная" закрыты.

Переходы на станции "Спасская" и "Сенная", а также станция метро "Садовая" закрылись по техническим причинам вечером 12 декабря.

Указанные станции стали недоступны для пассажиров в 17.32. 

Проводится проверка.


Видео: ВКонтакте/Александр Земский

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Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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