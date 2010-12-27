Петербурженка отдала все свои сбережения за "снятие порчи"

В Петербурге две женщины похитили свыше полумиллиона рублей у пожилой пенсионерки.

В Сестрорецке две мошенницы похитили у 81-летней пенсионерке боле 500 тыс. рублей.

В квартиру пожилой женщины пробрались две злоумышленницы под видом квартиранток. Две девушки сообщили хозяйке квартиры, что они будут приходить в квартиру только ночевать. Также они поведали пенсионерке, что занимаются продажей одежды из Финляндии. В ходе разговора злоумышленницы рассказали потерпевшей, что на нее навели "порчу", после чего в срочном порядке занялись "очищением". За процедуру женщина отдала преступницам все свои сбережения, накопившаяся сумма составила 538 тыс. рублей.

Оперативное покрытие сообщает, что в отношении двоих злоумышленниц возбуждено уголовное дело.