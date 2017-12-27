В Петербурге гадалка в вязаной шапке избавила пенсионерку от порчи и 130 тысяч рублей

В полицию Кировского района обратилась 78-летняя петербурженка. Незнакомая гадалка украла у нее 130 тысяч рублей, пока снимала порчу.

В субботу, 13 января, к 78-летней жительнице Северной столице в квартиру на проспекте Ветеранов пришла незнакомка. Женщина 40-45 лет, в пальто и вязаной шапке предложила женщине снять порчу. По вместе с обрядом из квартиры пострадавшей исчезли 130 тысяч рублей – сбережение хозяйки дома.

На следующий день, 14 января, женщина обратилась в полицию Кировского района. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту преступления завели уголовное дело о мошенничестве. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Злоумышленницу ищут.