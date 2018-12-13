Пенсионерка угодила под колеса легковушки в Выборгском районе

Женщину в немедленном порядке госпитализировали в одну из местных клиник.

В Выборгском районе Ленобласти старушка 80 лет угодила под колеса авто. ДТП случилось сегодня, двадцатого мая, примерно в 8:30 на Приморской улице в Выборге.

Воспользовавшись полупустой дорогой, 80-летняя пенсионерка попыталась перейти улицу в неположенном месте. Путь женщине преградил водитель на "восьмерке". 39-летний мужчина видел пешехода, но не смог отреагировать и вовремя затормозить. От удара пенсионерка упала на асфальт.

На место ДТП прибыли медики. Женщину в немедленном порядке госпитализировали в одну из местных клиник.