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Пенсионерка угодила под колеса легковушки в Выборгском районе
Сегодня, 16:23
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KaterinaKono13

Пенсионерка угодила под колеса легковушки в Выборгском районе

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Женщину в немедленном порядке госпитализировали в одну из местных клиник.

В Выборгском районе Ленобласти старушка 80 лет угодила под колеса авто. ДТП случилось сегодня, двадцатого мая, примерно в 8:30 на Приморской улице в Выборге.

Воспользовавшись полупустой дорогой, 80-летняя пенсионерка попыталась перейти улицу в неположенном месте. Путь женщине преградил водитель на "восьмерке". 39-летний мужчина видел пешехода, но не смог отреагировать и вовремя затормозить. От удара пенсионерка упала на асфальт.

На место ДТП прибыли медики. Женщину в немедленном порядке госпитализировали в одну из местных клиник. 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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