Пенсионерка из Купчино оторвала номер у авто за неправильную парковку

Бурное обсуждение вызвало видео на котором запечатлена схватка водителя и пожилой женщины, которая, по всей видимости, поломала номера автомобиля за парковку на газоне

Пенсионерка из Купчино не выдержала и решила организовать свой «Стоп Хам», но на этот раз без наклеек и уговоров. Женщина оторвала нарушителю передние номера с авто, а позже отходила его сумкой.

Инцидент произошёл на улице Бухарестской около дома 27. Мужчина припарковал свой автомобиль на газон, что стало последней каплей для петербурженки. Очевидец смог заснять их схватку. В какой-то момент между ними произошла настоящая борьба, они чем-то кидались друг в друга и громко спорили. Водитель на всю улицу кричал, чтобы ему восстановили номер, за что несколько раз получил сумкой.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на произошедшее. Люди разделились на «за» и «против». Кто-то поддерживал водителя, и не принимал самоуправство пенсионерки. А кого-то возмутили повышение тона в адрес пожилой женщины.

Чем закончилась эта драка за поломанные номера не сообщается. В сети выдвигают идеи подарить бабушке фотоаппарат, чтобы в следующий раз фиксировать нарушения и относить их в органы, не рискуя собственными нервами.

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