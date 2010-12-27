Пенсионеры Ленобласти получили право льготного проезда на всех видах городского общественного транспорта в Санкт-Петербурге

Соглашение о том, что региональный единый социальный проездной билет (ЕСПБ) теперь действует на территории Северной столицы, достигнуто между администрациями Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Областные пенсионеры получили право льготного проезда на всех видах городского общественного транспорта в Санкт-Петербурге, включая метрополитен.

Соглашение о том, что региональный единый социальный проездной билет (ЕСПБ) теперь действует на территории Северной столицы, достигнуто между администрациями Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

"Город и область продолжают развиваться в логике агломерации, разрабатывая общие подходы к работе системы общественного транспорта. Регион будет компенсировать полную стоимость проезда из бюджета для всех людей старшего поколения, чтобы максимально избавить жителей от транспортных ограничений", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По данным управления по транспорту Ленинградской области, востребованность ЕСПБ ежегодно растет. Количество поездок, совершенных с помощью билета, с момента появления в 2005 году к 2018 году выросло почти в четыре раза. Пользователями льготных проездных могут стать пенсионеры, федеральные льготники, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, лица, работавшие в тылу в период Великой Отечественной войны, реабилитированные граждане, лица сопровождающие инвалидов первой группы, детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.

Напомним, с 2018 года действие ЕСПБ можно ежемесячно продлить по месту постоянного проживания. Всего таких пунктов — более ста на территории Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО