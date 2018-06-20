Пенсионер отдал 100 тысяч рублей фейковому сыну

Пожилому мужчине показалось по телефону, что он узнал голос.

В Купчино пенсионер отдал лже-сыну 100 тысяч рублей. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 13 апреля около 10:30 в квартире 83-летнего петербуржца на Купчинской улице зазвонил телефон. На том конце провода незнакомец представился пенсионеру его сыном. Пожилому мужчине показалось, что он действительно этот голос.



Злоумышленник попросил в долг 100 000 рублей. Затем за деньгами явился коротко стрижены блондин ростом под 2 метра, в темной куртке.



Ситуация прояснилась лишь вечером. Полиция проводит проверку по факту мошенничества.