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Пенсионер отдал 100 тысяч рублей фейковому сыну
Сегодня, 18:49
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TretyakovaS

Пенсионер отдал 100 тысяч рублей фейковому сыну

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Пожилому мужчине показалось по телефону, что он узнал голос.

В Купчино пенсионер отдал лже-сыну 100 тысяч рублей. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 13 апреля около 10:30 в квартире 83-летнего петербуржца на Купчинской улице зазвонил телефон. На том конце провода незнакомец представился пенсионеру его сыном. Пожилому мужчине показалось, что он действительно этот голос.

Злоумышленник попросил в долг 100 000 рублей. Затем за деньгами явился коротко стрижены блондин ростом под 2 метра, в темной куртке.

Ситуация прояснилась лишь вечером. Полиция проводит проверку по факту мошенничества.

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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