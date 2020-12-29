Пенсионер из Тихвина спустя 44 года узнал, где похоронен его отец, ушедший на фронт

Пенсионер из Тихвина даже писал в телепрограмму "Жди меня", но в итоге ему помог военкомат Бокситогорского и Тихвинского районов, куда Иван Цветков обратился в 2019 году.

В дом к тихвинскому пенсионеру Ивану Цветкову 10 февраля пришла хорошая весть. Он узнал, где погиб и похоронен его ушедший на фронт отец, который считался пропавшим без вести. Пенсионер больше половины жизни потратил на поиски отца. Об этом сообщила администрация Тихвинского района.

Ивану Цветкову 82 года, и больше половины жизни, почти 44 года, он искал сведения об отце. Его папа, Александр Цветков был призван Устюженским РВК в феврале 1943 года. Сначала от него приходили письма, но потом они резко прекратились, сын с матерью так и не узнали, где воевал и где погиб их родной человек.

Пенсионер из Тихвина даже писал в телепрограмму "Жди меня", но в итоге ему помог военкомат Бокситогорского и Тихвинского районов, куда Иван Цветков обратился в 2019 году. Там сотрудники более года изучали архивные документы и вот 10 февраля Ивану Цветкову передали папку с документами и гвардейский значок его отца. Он погиб в январе 1944 года в районе города Варакляны Латвийской СССР. Он похоронен на братском кладбище.

В конце прошлого года в Петербурге скончался последний участник парада Победы в Ленинграде.

Фото: администрация Тихвинского района