Педагоги из Выборга приняли участие во Всероссийском педагогическом совете

К участию в престижном форуме приглашались только лучшие молодые учителя страны.

Учителя из Выборга Сергей Зорин (10 школа) и Любовь Мальцева (12 школа) приняли участие в Открытом августовском педагогическом совете. Об этом сообщает vyborg.tv. Молодые учителя физкультуры были приглашены в числе других лучших юных специалистов со всей страны. В течение нескольких дней они обсуждали будещее российской педагогики, актуальные вопросы работы с детьми и общения с родителями. Кроме того, вместе с коллегами Сергей и Любовь посетили лучшие московские школы. Там их познакомили с системой профильных классов и нормами комплектации современных школ.

Всего в мероприятии приняли участие более 300 участников, среди которых 12 директоров и сотни учителей в возрасте до 35 лет. Наши педагоги представляли не только Выборг, но и всю Ленинградскую область. Поездка в Москву состоялась при поддержке комитета по образованию администрации Выборгского района.

Фото: Piter.TV