Павленского отправили на лечение в психиатрическую больницу

Художника Павленского, обвиненного в поджоге здания Банка Франции, перевели из тюрьмы в психиатрический диспансер

Петра Павленского, художника-акциониста, известного своими акциями политической направленности, во Франции помесили в психиатрическую больницу, после порчи имущества Банка Франции. Об этом 18 октября написала Le Parisien.

Известно, что Павленского выпустили из камеры только, чтобы перевести в клинику. Подругу акциониста Оксану Шалыгину оставили под стражей по обвинению в порче имущества Банка Франции. Прокуратура ведет следствие.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 октября Павленский совершил поджог Банка Франции. Сам художник сделал это с отсылкой на Французскую революцию. «Возрождение революции во Франции заставит полыхать революционные огни по всему миру. Россия тоже начнет освобождение в этом огне», - заявил задержанный.

Напомним, что Петр Павленский, родом из Санкт-Петербурга, прославился после резонанса в обществе по поводу своих акций. Самыми известными из них стали «Шов» (стоял на фоне Казанского собора с зашитым ртом), «Туша» (лежал нагой в коконе из колючей проволоки около ЗакСа), Фиксация (прибил мошонку к брусчатке на красной площади) и «Огонь революции».