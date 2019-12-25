Павильон "Шаверма" загорелся на Полюстровском проспекте

Обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно о ликвидации пожара в Красногвардейском районе города. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Выяснилось, что на Полюстровском проспекте, дом 87/П, огнем был охвачен павильон "Шаверма". Очаг возгорания находится на территории предприятия "Петрохолод".

Площадь возгорания составила 62,5 квадратных метра. Поcле тушения пожарные также проверили остальную территорию предприятия.

Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в пожаре на Хасанской улице скончалась 90-летняя женщина.

Фото: pexels