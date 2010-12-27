Павел Дуров призвал людей отказаться от алкоголя, мяса и телевидения

Основатель популярной сети "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров рассказал о вещах, от которых стоит отказаться

10 октября Павел Дуров на своей странице "ВКонтакте" написал пост для читателей, где рассказал о 7 вещах, от которых сам отказался в повседневной жизни и порекомендовал отказаться от них всем.

В личный список Дурова попали: алкоголь, мясо, таблетки, сигареты, кофе, чай, энергетики, фаст-фуд, газированные напитки, сахар, а также телевидение и его аналоги. Миллионер давно от всего этого отказался, объяснив это тем, что все вышеперечисленное вызывает привыкание и влияет на сознание.

Павел Дуров призвал молодых людей, которые хотят вести здоровый образ жизни, но на них давит социум, игнорировать свое окружение и идти по своему собственному пути.

"Общество, традиции которого построены на самоотравлении, не имеет будущего", - написал Дуров.

Своим примером он захотел донести до читателей, что без всего этого можно жить, главное не реагировать на осуждения со стороны. Также создатель популярных соцсетей отметил, что жизнь можно построить на таких ценностях как саморазвитие, трудолюбие и созидание.

Фото: "ВКонтакте" - Павел Дуров