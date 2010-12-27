Павел Дацюк рассказал об игре с ЦСКА

Спортсмен заявил, что к борьбе против СКА многие команды готовятся сильно заранее.

Капитан петербургской хоккейной команды СКА Павел Дацюк прокомментировал результаты игры с московским ЦСКА. Спортсмен заявил, что армейцы продолжат двигаться вперед, несмотря на недавнее поражение. Напомним, что встреча между клубами в рамках турнира КХЛ произошла вечером 21 октября. Противостояние завершилось со счетом 1:2 в пользу столичных хоккеистов благодаря серии буллитов.

Дацюк отметил, что по его мнению, домашняя серия игр получилась хорошей, а игроки стали допускать меньше тактических ошибок. Спикер добавил, что на выездных играх армейцы продолжат в том же духе. Хоккеист добавил, что на родном поле играть немного труднее из-за зашкваливающих эмоций: в порыве чувств можно забыть о необходимой защите и нестись вперед.

Фото: Вконтакте/ХК СКА