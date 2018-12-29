На автовокзале на Обводном полиция нашла патроны

Завернутый сверток нашла служебная собака.

На территории вокзала на Обводном канале правоохранительные органы Петербурга обнаружили бесхозные патроны. Опасные предметы, завернутые в тряпку, лежали за торговым павильоном. Находку сделали оперативники Фрунзенского района на втором этаже транспортного узла.

Отметим, что инцидент произошел в половину второго днем 8 января. Угроза выявлена во время планового обхода с участием кинологов и служебной собаки. Обученное животное почуяло два патрона с калибром 5,54 мм. Также специалисты добавили, что патроны не являлись боевыми.

Сейчас патроны изъяты. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что Смольный хочет оставлять подрядчиков без работы за срыв сроков строительства.

Фото: Pixabay.com