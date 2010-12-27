Пассажиры "Сапсанов" Москва-Санкт-Петербург получили возможность купить в пути карту "Тройка-подорожник"

Цена карты 850 рублей

Поездные бригады поездов "Сапсан", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, начали продажу транспортных карт "Тройка-Подорожник". С ее помощью можно оплачивать проезд в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил пресс-центр РЖД.

Цена одной такой карты составит 850 рублей. На баланс поступает 600 рублей. На карте есть два кошелька и 300 рублей поступает для оплаты проезда в Москве и 300 – в Санкт-Петербурге. Если пополнение происходит в столичном транспорте, то деньги попадают на электронный кошелек "Тройка", если в петербургском – на "Подорожник".

Помимо этого, карту "Тройка" можно использовать для входа в московские учреждения культуры: Третьяковскую галерею, Московский зоопарк, Московский планетарий, музей Советских игровых автоматов, парк "Зарядье". Зимой по карте можно пройти на катки Парка Горького, ВДНХ и ГУМа.

Фото: Толстовский Дом/ Вконтакте