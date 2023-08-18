Пассажироперевозки в России за первое полугодие увеличились до 7,3 млрд человек

Виталий Савельев рассказал о сроке годности общественного транспорта по стране.

Объем пассажирских перевозок на территории страны за I полугодие текущего года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 7,3 млрд человек. Соответствующее заявление в ходе выступления перед коллегами на заседании президиума Государственного совета при участии президента Владимира Путина сделал министр по транспорту Виталий Савельев. Чиновник заметил, что после 2020 года показатель существенно растет. При этом подавляющее большинство перевозок осуществляется наземным транспортом. Около 10 млрд пассажиров перевозится автобусами, трамваями и троллейбусами. Эти маршруты составляют порядка 70 процентов от общего объема. На метрополитене передвигается только 20 процентов пассажиров, а по железной дороге перемещаются восемь процентов. Остальные объемы распределены между воздушным, внутренним водным и морским общественным транспортом.

В целях обеспечения транспортного обслуживания граждан используются 135 тысяч автобусов, более 7 тысяч троллейбусов, около 7 тысяч трамвайных вагонов и 12 тысяч вагонов пригородных поездов. При этом парк нуждается в периодическом обновлении. На текущий момент свыше 14 тысяч единиц таких средств ксплуатируются за пределами средних сроков службы.

" автобусов средний возраст, по данным регионов, составляет около восьми лет при сроке службы от 7 до 10 лет. У троллейбусов - 15 лет при сроке службы до 15 лет, у трамваев - 25 лет при сроке службы 25 лет, электричек - 13 лет при сроке службы не менее 30 лет. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Глава Минтранса добавил, что потребность российских регионов в приобретении транспорта до 2030 года составляет порядка 66 тысяч транспортных средств.

Володин призвал передать вопросы городского электротранспорта в ведение властей регионов.

Фото и видео: Правительство России