Пассажирам самолета пришлось скрутить пьяного авиадебошира, который бросался на женщин и детей

В сети появилось видео из салона самолета, на котором запечатлен инцидент с пьяным дебоширом.

Пьяный мужчина на борту самолета, который следовал из Екатеринбурга в Анталью, бросался на женщин и детей.

Инцидент произошел 27 марта. На пассажирском рейсе №5865 мужчина, один из пассажиров, весь полет пил алкоголь, а за 20 минут до посадки начал бросаться на женщин и детей. По словам очевидцев, дебошир угрожал пассажирам, нецензурно выражался, грозился расправой.

Мужчины из числа пассажиров скрутили пьяного мужчину и уложили в кресло. Сотрудник авиакомпании удерживал пьяного пассажира на месте. На опубликованных кадрах видео из салона самолета, слышно как в салоне творится настоящий хаос. Плачут женщины и дети, ругаются мужчины и орет дебошир.

Следственный комитет назначил доследственную проверку по факту хулиганства на борту воздушного судна. По результатам будет вынесено процессуальное решение.

Видео: YouTube/ Dey TV