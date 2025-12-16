Пассажир умер после дебоша на борту самолета Москва — Омск

Он себя очень агрессивно, бегая по салону самолета и угрожая людям.

Мужчина скончался во время рейса Москва — Омск. Перед этим он пытался зарезать ножницами бортпроводников и ломился в кабину пилотов, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, после вылета воздушного судна из аэропорта Шереметьево 37-летний мужчина встал со своего места и начал бегать по салону. При этом он донимал сотрудников судна и других пассажиров.

В какой-то момент дебошир схватил ножницы и пытался проникнуть в кабину пилотов. Тогда пассажиры оперативно обезвредили мужчину, чтобы он не причинил вреда окружающим. Руки и ноги россиянина связали пластиковыми стяжками. После этого он успокоился.

Когда попутчики решили снять стяжки, мужчина внезапно потерял сознание. Медики не смогли его спасти. Причину ухудшения самочувствия предстоит выяснить следователям.

Ранее в аэропорту Пулково задержали пассажира рейса из Казани, который устроил дебош на борту.

Фото: Piter.TV