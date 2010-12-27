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Пассажир авиарейса Петербург - Ереван скончался на борту самолета
Сегодня, 17:27
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TretyakovaS
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Пассажир авиарейса Петербург - Ереван скончался на борту самолета

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В субботу, 7 апреля на борту самолета "Уральских авиалиний", направлявшегося из Петербурга в Ереван, скончался пассажир. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.

Сегодня на борту самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Петербурга в Ереван, скончался 39-летний пассажир. Об этом пишет "Фонтанка". 

Мужчина умер в международном аэропорту Звартноц, когда самолет совершал посадку. Среди пассажиров оказался врач, который пытался оказать первую медицинскую помощь, но спасти мужчину не удалось. Издание отмечает, что у погибшего были проблемы со здоровьем , причиной смерти указывают сердечный приступ.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" подтвердила случившееся, но назвать возможную причину смерти не смогла. 

Рейс U6 2813 вылетел из Пулково в 06:05 и приземлился в Ереване через 3 часа 40 минут.

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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