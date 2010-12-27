Пассажир авиарейса Петербург - Ереван скончался на борту самолета

В субботу, 7 апреля на борту самолета "Уральских авиалиний", направлявшегося из Петербурга в Ереван, скончался пассажир. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.

Сегодня на борту самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Петербурга в Ереван, скончался 39-летний пассажир. Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчина умер в международном аэропорту Звартноц, когда самолет совершал посадку. Среди пассажиров оказался врач, который пытался оказать первую медицинскую помощь, но спасти мужчину не удалось. Издание отмечает, что у погибшего были проблемы со здоровьем , причиной смерти указывают сердечный приступ.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" подтвердила случившееся, но назвать возможную причину смерти не смогла.

Рейс U6 2813 вылетел из Пулково в 06:05 и приземлился в Ереване через 3 часа 40 минут.