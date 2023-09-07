  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:26
42
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пасечник считает, что портал "Я в России" облегчит взаимодействие жителей ЛНР с властью

0 0

Врио главы нового региона принял участие в совещании партии "Единая Россия".

Портал "Я в России" наладит и облегчит взаимодействие между органами власти и местным населением в ЛНР. Соответствующее заявление рамках выступления на  совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации государственных услуг в новых регионах сделал временно исполняющий обязанности губернатора Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Поможет поддерживать постоянную связь, чтобы каждый житель республики чувствовал нашу заботу и поддержку. У людей появится адресный инструмент, к которому им удобно будет обращаться по любому вопросу.

Леонид Пасечник, врио главы ЛГО

Напомним, что информационный портал "Я в России" реализован в рамках единого сайта государственных слуг. Речь идет об отдельном окне для жителей новых регионов страны  (Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Луганской областей), основная задача которого  - помочь гражданам определиться им с порядком получения тех или иных услуг. 

Путин провел рабочую встречу с Пасечником.

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия

Теги: леонид пасечник, лнр, новые регионы, я в россии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии