Пасечник считает, что портал "Я в России" облегчит взаимодействие жителей ЛНР с властью

Врио главы нового региона принял участие в совещании партии "Единая Россия".

Портал "Я в России" наладит и облегчит взаимодействие между органами власти и местным населением в ЛНР. Соответствующее заявление рамках выступления на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации государственных услуг в новых регионах сделал временно исполняющий обязанности губернатора Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Поможет поддерживать постоянную связь, чтобы каждый житель республики чувствовал нашу заботу и поддержку. У людей появится адресный инструмент, к которому им удобно будет обращаться по любому вопросу. Леонид Пасечник, врио главы ЛГО

Напомним, что информационный портал "Я в России" реализован в рамках единого сайта государственных слуг. Речь идет об отдельном окне для жителей новых регионов страны (Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Луганской областей), основная задача которого - помочь гражданам определиться им с порядком получения тех или иных услуг.

Путин провел рабочую встречу с Пасечником.

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия