Пожилых туристов из Тайваня обокрали на Исаакиевской площади

Пару туристов из Тайваня обокрали на Исаакиевской площади. Добычей воров стали почти четверть миллиона рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", пожилую пару из Тайваня обокрали на Исаакиевской площади почти на четверть миллиона рублей.



Пропажу 82-летний мужчина и 66-летняя женщина обнаружили утром 20 июля, когда осматривали памятник Николаю I. У мужчины исчезли деньги из наплечной сумки на сумму 1000 рублей, 500 евро, 3000 долларов США, а также пропала банковская карта. Женщина лишилась 100 долларов США и 2000 тайваньских долларов, которые лежали в портфеле. Также у нее пропал паспорт и банковские карты.



Общая сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей.



Туристы прибыли в Северную столицу по визе 15 июля, а покинули город 20 числа.