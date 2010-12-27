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Партия Pepsi и Mirinda не попадет на прилавок из-за вероятности попадания запчасти в бутылки
Вчера, 22:37
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nadezhda_sib

Партия Pepsi и Mirinda не попадет на прилавок из-за вероятности попадания запчасти в бутылки

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Производитель вынужден отозвать небольшую партию лимонада.

Партию Pepsi и Mirinda, произведенных в Петербурге, отзовут из-за вероятности попадания в бутылки небольшой металлической части оборудования, сообщило "78.ru"

Под подозрением оказалась продукция, которая была произведена в период с 18:42 27 августа по 2:00 29 августа. К ней относится Pepsi Dark Vanilla объемом 1.5л, Pepsi-Cola 1,5л, Mirinda Orange 1,5л, Mountain Dew 1.5л, Mirinda Mix-it со вкусом клубники и личи 1.5л. 

Покупателей, которые приобрели этот продукт, просят позвонить на бесплатную горячую линии по номеру 8-800-500-77-37. 

В PepsiCo отметили, что отозвать придется лишь небольшое количество бутылок, кроме того, это не коснется других напитков производителя.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец нашел в сыре металлическую гайку. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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