Парламентарии не смогут выйти из Мариинского дворца без галстука

Теперь дресс-код объявлен не только на вход, но и на выход.

Петербургские парламентарии недовольны новыми правилами дресс-кода для посещения мариинского дворца. Теперь депутатам придется надевать галстуки не только перед входом в здание, но и показывать их на выходе. Новое требование озвучено госслужащими ЗакСа днем 29 августа.

Спикеры отмечают, что наличие галстука в течение дня проверяют охранники. Для этого специально создали ежедневные обходы. Сведений о том, какие санкции будут принимать к "нарушителям моды" - пока что неизвестно.

Напомним, что обязательное ношение данного мужского аксессуара установил представитель ЗакСа Вячеслав Макаров. Юрист Сергей Попов пробовал обжаловать данный указ, но потерпел неудачу.

Фото: Piter.tv