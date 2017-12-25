Парк имени Кирова переходит на праздничный режим работы с 31 декабря

31 декабря и 1 января с 6 утра до 10 вечера вход в парк будет бесплатным.

ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове в Петербурге переходит на праздничный режим работы с 31 декабря по 9 января, сообщили в пресс-службе парка в соцсетях.

Петербуржцы и гости города в честь Нового года могут приехать в парк бесплатно 31 декабря и 1 января с 06:00 до 22:00. Большой и малый катки закроют в последний день декабря в семь часов вечера, а откроются 1 января в 14:00. Далее работа продолжится по расписанию праздничных дней.

Новогодняя ярмарка будет ждать посетителей с 12 до 19 31 декабря и с 14 до 20 1 января. Творческая дача также будет закрыта 31 декабря и 1 января, а на три дня (до 2 января) закроют закроют стеклодувную мастерскую, а также все музеи и выставочные залы на Елагином острове.

Кроме того, все новогодние каникулы на Большом катке каждый день будут выступать зажигательные DRUMTIME с Барабанным шоу Дедов Морозов.

Фото: ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове / Вконтакте