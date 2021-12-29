Более 40 пространств преобразятся в Петербурге в этом году

В Смольном выделили вторую очередь парка Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора и Любашинский сад.

В среду, 12 января, председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко и заместитель председателя комитета Лариса Канунникова на пресс-конференции в ТАСС рассказали, что в этом году в Петербурге планируют благоустроить более 40 общественных пространств.

Самыми значимыми назвали вторую очередь парка Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора и Любашинский сад.

Чиновники отметили, что специалисты переходят от локального проектирования к комплексным ландшафтно-градостроительным решениям. В городе разработаны стратегии благоустройства территорий каждого района, а на всех этапах работ будут учитывать пожелания самих горожан.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга