Парень из Всеволожска спас из горящего дома свою соседку

Девушка серьезно не пострадала, но все же пребывает в больнице.

Во вторник, 15 января, поздней ночью, в населенном пункте Кузьмоловский Всеволожского района загорелось жилое здание. Пламя образовалось в одной из квартир дома. Об этом информирует сетевое издание "Gazeta.SPb".

Во время инцидента в квартире спала девушка. Первым запах гари почувствовал её сосед – 20-летний Владислав Прутяной. Он вынес её из квартиры, которая уже изрядно была охвачена огнём, затем позвал сеседей и вызвал спасателей. Пожар удалось ликвидировать быстро, но его причины пока не установлены.

На сегодняшний день, выжившая девушка все еще пребывает в больнице и выражает глубокую благодарность своему спасителю.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"